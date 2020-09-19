«Низко смеяться над человеком, который болен и потерян»: Тюльпанова высказалась о Плаксиной

Как отметила бывшая жена футболиста Александра Кержакова, СМИ не должны в этой истории словно коршуны накидываться на Любовь Успенскую.

Близкая подруга певицы Любови Успенской Милана Тюльпанова в Instagram заявила, что ее сердце разрывается от человеческой жестокости. Бывшая жена футболиста Александра Кержакова прочитала последние новости о тридцатилетней дочери «королевы русского шансона» Татьяне Плаксиной и пришла в ужас.

«Никто не знает и половины того, что происходит в этой семье и как же низко смеяться над человеком, который болен, слаб и потерян. В жизни случается всякое, но на то существует огромное количество причин, почему эта прекрасная молодая, но потерянная девушка сейчас находится в таком положении». Милана Тюльпанова

Как отметила Тюльпанова, Успенская продолжает любить свою дочь. По ее мнению, не всегда родители виновны в странных поступках своих детей. Она добавила, что она и Успенская готовы оказать помощь Плаксиной, если та действительно этого захочет.

Ранее в Сети появилось видео с неадекватными действиями Плаксиной, которая последние полгода живет в США с отцом. Как известно, с мамой она не поддерживает отношений.