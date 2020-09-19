Ягудин рассказал 18-летней Загитовой, от каких занятий разбиты колени у Михалковой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Алексей Ягудин во время съемок нового выпуска шоу «Ледниковый период» не самым удачным образом пошутил в адрес актрисы Надежды Михалковой и 18-летней Алины Загитовой, своей соведущей по проекту.

Во время проката Надежды Михалковой Загитова обратила внимание всех присутствующих на разбитые колени звезды. Тренировки, судя по всему, даются актрисе непросто. Впрочем, не только ей. Ноги и руки покрыты синяками у многих участников проекта.

«Я хотела сказать, чтобы наши зрители поняли, насколько наши спортсмены… какие травмы они получают». Алина Загитова

В это время Ягудин решил вульгарно пошутить. Он заявил, что в 18 лет Загитова еще не знает, что такие травмы получают вовсе от других занятий. По его мнению, они не связаны с фигурным катанием.

Напомним, что шоу «Ледниковый период» стартует в конце сентября. В нем участвуют известные фигуристы и звезды шоу-бизнеса, сообщает «СтарХит».