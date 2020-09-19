«Осваиваем подарочки»: Гарри Галкин на электросамокате устроил гонки по замку родителей

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram поделился записью, на которой можно увидеть, как его семилетний сын Гарри разъезжает по замку родителей в деревне Грязь на электросамокате. Надо сказать, что наследник певицы Аллы Пугачевой отлично «держится в седле».

«Осваиваем подарочки», — кратко подписал видеозапись Максим Галкин, при этом не уточнив, от кого был получен данный подарок.

Напомним, что 18 сентября Гарри и Лиза Галкины праздновали день рождения. Им исполнилось по семь лет. От родителей они получили в подарок конструктор Lego и планшеты, которые пригодятся им в учебе.

Добавим, что совсем недавно Гарри и Лиза Галкины пошли в школу. Они стали учениками Первом московской гимназии. На линейке, посвященной первому сентября, присутствовала и Примадонна отечественной эстрады. Она не смогла сдержать слез, отправляя своих наследников в школу.