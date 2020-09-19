«Аленушка, задай всем жару»: Косторная похвасталась растяжкой в модном лонгсливе

Как отметила фигуристка, она продолжает подготовку к соревнованиям.

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная в Instagram похвасталась своей идеальной растяжкой. На фотографиях она запечатлена в модном лонгсливе – футболке с длинными рукавами. Звезда без проблем садится на шпагат. К новому сезону она подходит во всеоружии.

«Продолжаем тренироваться и готовится к соревнованиям в новом лонгсливе». Алена Косторная

«Аленушка, задай всем жару», «Красавица! Какая же у тебя потрясающая растяжка», «Алена, ты настоящая русская красотка. Удачи тебе на соревнованиях. Мы все верим в твой успех и победу на будущей Олимпиаде», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад Алена Косторная покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Сейчас она занимается под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Вместе с ней в группу к мужу продюсера Яны Рудковской также перебралась и Александра Трусова. На последнем чемпионате Европы она заняла третье место, выиграв бронзовую награду.