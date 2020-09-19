«Регина+1»: Валерия показала, что приготовит вместе с Тодоренко

52-летняя супруга продюсера Иосифа Пригожина появилась на кухне ведущей Регины Тодоренко. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Валерия опубликовала свежее фото, на котором вместе с Тодоренко стоит за разделочным столом. Судя по снимку, артистки собирались приготовить блюдо из грибов и зелени. Такие ингредиенты заинтересовали поклонников Валерии. В комментариях под постом ее спросили:

«Валерия! Как интересно получить от вас рецепт вкусного и полезного блюда», «Буду рада услышать новый интересный рецептик!».

Народная артистка России ответила подписчикам, что блюдо будет очень простым.

Стоит отметить, что даже во время приготовления еды певица следит за собственным имиджем. В гости к Тодоренко Валерия надела джинсовую оверсайз-куртку серого цвета и белую базовую футболку. Дополнила образ серебряной массивной цепочкой. Регина же была в платье с квадратным вырезом и растительным орнаментом.

Напомним, что шоу Регины Тодоренко включает себя разговоры про питание, воспитание детей, интересные места для посещения с детьми, советы по уходу за новорожденными и многое другое. Авторская программа «Регина+1» выходит на телеканале «Пятница!».