«Чувствует себя неплохо»: Илона Броневицкая прокомментировала состояние 83-летней Эдиты Пьехи

По слухам, легендарная исполнительница перестала вставать с кровати и отвечать на звонки.

Дочь певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая прокомментировала слухи о тяжелом состоянии своей звездной матери. В последнее время СМИ едва ли не похоронили легенду эстрадной музыки.

По слухам, 83-летняя звезда перестала вставать с кровати и отвечать на звонки поклонников. Она якобы не хочет никого видеть.

«Нормально у нее все, а зачем до нее дозваниваться? Она просто… ну не отвечает сейчас. Не хочет… Я у нее была на днях. Чувствует себя неплохо. Но контактировать ни с кем посторонним не желает». Илона Броневицкая

Отметим, что Эдита Пьеха давно сама не дает комментариев прессе. Как рассказывал ее известный внук музыкант Стас Пьеха, звезда уединилась в своем загородном доме. Она боится подхватить коронавирус. Общается исполнительница только со своими помощниками. При этом Стас Пьеха всегда навещает бабушку, когда оказывается недалеко от ее дома, сообщает «Собеседник».