«Гребная доска и закат солнца»: Ефимова в белоснежном бикини занялась сапсерфингом в Калифорнии

Неоднократная чемпионка мира по плаванию брассом Юлия Ефимова в Instagram разместила красивый кадр из Калифорнии. Пловчиха находится на доске. В руках у красавицы весло. Она занимается модным сегодня видом спорта – сапсерфингом. При этом на Юлии Ефимовой красивый белый купальник. Звезда не упустила случая и похвасталась перед подписчиками своей идеальной фигурой.

«Гребная доска и закат солнца», — подписала она фотографию.

«Лучшая девушка в мире. Просто потрясающая красотка», «Юлия, вы просто невероятная красавица», «Удачно вам покататься. Мы верим в вас на будущей Олимпиаде в Японии», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что в следующем году Юлия Ефимова, которой сейчас 28 лет, постарается исполнить свою главную мечту. Выиграть на летней Олимпиаде в японском Токио золотую награду. Пока в ее коллекции медалей нет самой главной – победительницы Олимпиады.