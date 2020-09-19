«В стиле рокерши»: Шпица выбрала дерзкий total look на закрытие «Кинотавра»

В течение недели в Сочи продолжался фестиваль российского кино «Кинотавр». Главный приз в этом году достался ленте «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. И накануне он вместе с другими коллегами, представлявшими свои киноработы, получил награду на церемонии закрытия, которая состоялась в Зимнем театре Сочи.

По красной дорожке прошли многие звезды, включая не только тех, кто отметился на ней на открытии фестиваля. Многие звезды прибыли на мероприятие уже к его окончанию, например, актриса Кристина Асмус, режиссер Константин Богомолов с женой Ксенией Собчак.

Актриса Екатерина Шпица вышла на красную дорожку в дерзком наряде. Стилист Ксения Князева назвала его идеальным.

«В стиле рокерши. Очень хорошо продумана обувь и прическа к образу. Все идеально сочетается, все такое дерзкое, немного агрессивное. Мне кажется, характер у Шпицы не совсем соответствует, но ей захотелось в таком настроении выйти в свет», — приводит комментарий имиджмейкера сайт «Комсомольская правда».

Платье звезды состояло из экстремального мини и невероятно длинного шлейфа, который девушка аккуратно придерживала рукой, чтобы не запутаться.