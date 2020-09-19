«Алина начала добавлять от себя»: Авербух рассказал, как Загитова раскрывается в роли ведущей

Хореограф Илья Авербух заявил, что олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова постоянно совершенствуется в роли ведущей шоу «Ледниковый период». На проекте она является соведущей вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным и уже делает определенные успехи.

Как отметил Авербух, в какой-то момент Загитова поняла, что она не просто красивая открытка в этом шоу, а ведущая, которая ведет за собой весь проект. После этого она стала ловить кайф от шоу и своей роли в нем. В то же время он заметил, что Загитовой еще есть чему учиться. Ей порой подсказывают, какие-то моменты и она спокойно на это реагирует. Загитова очень прилежная ученица, что его радует.

«Мы даем ей «скелет». Но что на этот раз было прекрасно — Алина начала добавлять от себя. Если сначала она говорила нам, чтобы мы все ей озвучивали, а она будет держаться на расстоянии, то во втором выпуске она начала спрашивать именно то, что волнует ее». Илья Авербух

Напомним, что шоу «Ледниковый период» начнут показывать по телевидению в конце сентября. В проекте участвуют, как звезды фигурного катания, так и очень известные персоны из мира шоу-бизнеса. Среди них, к примеру, певица Ольга Бузова и телеведущая Регина Тодоренко, сообщает «Спорт-Экспресс».