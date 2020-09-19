«Я делала эти шаги вперед уверенно»: экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о переменах после ухода из группы

Певица Миша Романова ответила на вопрос о самом переломном моменте ее жизни.

30-летняя поп-исполнительница Романова предложила своим подписчикам в Instagram спросить ее о интересующих деталях личной жизни. Один из поклонников победительницы шоу «Хочу V ВИА Гру» попросил девушку рассказать про самый переломный момент в ее судьбе.

«Какой момент твоей жизни оказался переломным?», — поинтересовался фанат.

Миша Романова назвала уход из группы продюсера Константина Меладзе и начало сольной карьеры тем самым переломным этапом на ее пути.

Также подруга музыканта Макса Барских добавила, что появление ребенка в тот момент усложнило жизненные обстоятельства.

По словам Романовой, несмотря на собственные сомнения, молодая мама не сдавалась и продолжала делать сольную карьеру.

«Но как бы страшно ни было, я делала эти шаги вперед уверенно», — призналась экс-вокалистка «ВИА Гры».

Напомним, что в июле 2015 года Миша Романова встречалась с солистом группы MBAND Владиславом Раммом. После того, как певец в ноябре того же года ушел из группы, пара рассталась.

Спустя три года Романова родила сына Мартина. Певица по-прежнему скрывает имя отца ребенка.