«Оливье нарезала, шары надула»: Кудрявцева показала, как готовится к дню рождения мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как готовится к поздравлению мужа, хоккеиста Игоря Макарова, с днем рождения. Спортсмену исполняется 33 года 19 сентября. Теледива решила сделать сюрприз любимому и выбрала самое подходящее время суток, чтобы все подготовить тихо и без суеты.

«Время полпервого ночи. В доме все уснули, мафия просыпается», — рассказывает телеведущая. – «Салат оливье нарезала, шары надула».

Блондинка украсила воздушными шарами всю кухню, нарезала и подготовила любимый салат мужа и со спокойной душой отправилась спать.

Игорь Макаров стал третьим мужем телеведущей. Они поженились в 2013 году, и спустя пять лет у них появилась, наконец, долгожданная доченька. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, супруги абсолютно счастливы друг с другом, обожают Машеньку и не чают в ней души. Кстати, у Кудрявцевой есть и старший ребенок от первого брака – Жан Ленюк. Ему 30 лет и два года назад он уже сделал свою маму бабушкой.