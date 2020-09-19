Яна Кошкина в бикини в сеточку расположилась около детского лягушатника на отдыхе в Турции

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram поделилась с подписчиками своей очередной отпускной фотографией. Как известно, звезда сейчас находится на отдыхе в турецком Белеке. Она с завидной регулярностью выкладывает в Сеть красивые кадры. На этот раз можно увидеть ее около детского лягушатника. На телеведущей красивый купальник в сеточку.

«Судя по всему, драма не покидает меня даже в детском лягушатнике. Какую роль я тут исполняла — точно не скажу, но чтобы вы понимали, без таких кадров, (которых 99% в моем телефоне), не получаются те, которые обычно я выкладываю на всеобщее обозрение. Так что, ловите эксклюзив».

Яна Кошкина

«Главное, чтобы ты в бассейн не упала. Я очень сильно волнуюсь», «Очень красивый кадр», «Яна, вы тут на кильку похожи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яну Кошкину подозревают в романе с юмористом Гариком Харламовым. Якобы после расставания с женой актрисой Кристиной Асмус он ушел к телеведущей. Сами звезды пока не подтверждали свой роман.