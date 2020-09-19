«Есть грани, за которые выходить не стоит»: Тимати не любит шутки про семью, Решетову и Шишкову

Рэпер Тимати заявил, что не любит, когда шутят о его родных, семье и близких людях, к которым вполне можно отнести его бывших возлюбленных моделей Анастасию Решетову и Алену Шишкову. Как заметил музыкант, подкалывания на эту тему он не приемлет.

«Считаю, что не очень правильно шутить про семью, про детей и близких. Есть грани, за которые выходить не стоит. Перед тем как идти на шоу «Прожарка», я сказал, что есть семья, дети – в эту сторону, пожалуйста, идти не нужно. Про все остальное – сколько угодно». Тимати

По словам рэпера, сейчас он старается как можно меньше материться. Ему было бы неприятно, если бы его дочери Алисе начали показывать программы с ним, где он нецензурно выражается. Как заметил певец, ему стало бы неудобно перед наследницей.

Напомним, что у рэпера Тимати двое детей. От модели Алены Шишковой дочь Алиса, а от Анастасии Решетовой сын Ратмир. Не так давно он объявил о расставании с Решетовой. Их наследнику нет еще и годика, сообщает портал peopletalk.ru.