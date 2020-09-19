«Самый нелепый? Что я любовник Галкина»: Шепелев рассказал, какие вокруг него ходят слухи

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что вокруг его персоны витает множество слухов. При этом он старается не обращать на них внимания, потому что в противном случае можно просто сойти с ума. Впрочем, всегда находятся «добрые люди», которые подходят порой к нему и говорят: «А ты слышал…?»

«Думаю, людям просто удобно верить слухам и принимать все за чистую монету. Самый нелепый? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности». Дмитрий Шепелев

Как известно, с 2017 года Дмитрий Шепелев вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. По его словам, у его второй половинки очень много достоинств. Тулупова, как он заметил, обладает прекрасным чувством юмора. Ему очень комфортно около нее. Правда, когда состоится свадьба — пока неизвестно.

Напомним, что в 2013 году певица Жанна Фриске родила Дмитрию Шепелеву сына Платона. Вскоре она узнала о своем страшном диагнозе – рак мозга. Спустя два года исполнительница умерла. Сейчас Шепелев в одиночку поднимает сына. При этом ребенок лишен возможности общаться со своими бабушкой и дедушкой. Шепелев рассорился с родными Жанны Фриске в пух и прах, сообщает портал peopletalk.ru.