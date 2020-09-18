«Пока пластиковая»: Лиза Галкина подарила мечтавшему о питомце брату фигурку собаки

В доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября праздник. Они отмечают день рождения сына и дочки. Гарри и Лизе исполнилось семь лет, и мама с папой поспешили поздравить ребят с этим замечательным событием.

Максим Галкин запечатлел на видео, как малыши поздравили друг друга. Они приготовили особенные презенты. Гарри своими руками изготовил для Лизы красивую открытку с цветами. Кроме того, он выучил стихотворение и проникновенно прочел его сестре. В восторге оказались не только именинница, но и мама с папой.

Лиза тоже поспешила вручить братику подарок. «Ты всегда хотел собаку! Вот тебе и собачка», — подарила девочка имениннику сделанную своими руками поделку. «Пока пластиковая», — пошутил отец за кадром.

«Вот тебе самолетик и кораблик», — продолжила девочка одаривать брата.

После утреннего обмена подарками ребята поспешили на занятия. Гарри и Лиза в этом году стали первоклассниками и учатся в частной гимназии.