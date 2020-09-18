Ивлеева позагорала в откровенном платье на тонких бретелях, украшенном леопардовым принтом

Блогер и телеведущая находится в Африке, где, кстати, пострадала от укуса мухи цеце.

Ведущая программы «Орел и решка» 29-летняя Настя Ивлеева в соцсетях поделилась красивым кадром из жаркой и знойной Африки. Она вышла на прогулку в платье на тонких бретелях, украшенном леопардовым принтом. На голове у звезды симпатичная шляпа-котелок, а на ногах массивные черные ботинки.

Интересно, что на снимке звезда предстала перед камерой без макияжа. Она делает вид, что смотрит вдаль. Рассматривая машину, которая, судя по всему, сопровождает девушку в Африке, в некоторых странах которой, как известно, не совсем спокойно.

Кстати, телеведущая добавила, что буквально влюбилась в Африку. Впечатление не испортил даже укус мухи цеце. Как отметила Ивлеева, после этого у нее пошла сыпь по всему телу и все зачесалось. «Но все равно я остаюсь при своем: «Влюбилась», — заметила она.

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Напомним, что Настя Ивлеева — жена рэпера Элджея. У девушки огромная армия подписчиков в социальных сетях, с которыми она регулярно делится новостями из своей жизни.