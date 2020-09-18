Алексей Чадов поделился отпускным снимком с подросшим сыном Федей от Агнии Дитковските

Актер Алексей Чадов в Instagram поделился красивым снимком с отдыха, сделав селфи. На заднем плане можно разглядеть его сына от актрисы Агнии Дитковските. Надо сказать, что Федя, которому летом нынешнего года исполнилось шесть лет, заметно подрос за последнее время. Мальчик выглядит очень жизнерадостным на фотографии. Он, судя по всему, рад, что отец проводит время вместе с ним.

«Что случилось, Алексей? Вы так похудели. Это спорт или съемки?» «Федя такой красавчик стал. Весь в папу», «Спасибо за вашу игру. Эмоции, когда вижу вас на экране просто переполняют», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что с актрисой литовского происхождения Агнией Дитковските у Алексея Чадова начался роман в 2006 году. Они вместе снимались в картине «Жара». Спустя три года пара рассталась. Однако позже они снова стали жить вместе. Тогда актеры появились в сериале «Дело чести». Свадьба звезд прошла в августе 2012 года.

Через два года на свет появился их сын Федор. Буквально через год пара окончательно рассталась. Сейчас Чадов живет гражданским браком с моделью Ляйсан Галимовой. Что касается Дитковските, то в 2017 году она во второй раз стала мамой. Об отце ребенка она не рассказывает.