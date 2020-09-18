По фигуре: Валерия в песочном жакете и джинсах-бойфрендах появилась на прогулке

Певица опубликовала в микроблоге фото своего аутфита. Для прогулки по Москве Валерия подобрала приталенный жакет песочного цвета с карманами и светлую блузку с рюшами в зоне декольте. На ногах артистки — острые женственные лодочки в тон светлому жакету.

Образ выглядит молодежно за счет выбранных Валерией джинсов-бойфрендов, свободно сидящих на певице. Фасон подчеркивает особенности фигуры артистки. В своем луке возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина представила микс двух стилей: молодежного и классического — сделав ставку на лаконичный жакет.

Валерия надела множество золотых украшений: длинные массивные серьги, двойное колье и несколько крупных колец. Певица сделала нежный макияж в теплых тонах и аккуратно уложила белокурые локоны.

Поклонники оценили трендовый образ поп-дивы:

«Стиляга!», «Какая красотка», «Прекрасно выглядите!», «Всегда приятно на вас смотреть и слушать вас», «Классно, джинсы супер!», «Валерия, как всегда и во всем прекрасна», — выразили восхищение модным луком фанаты.

К слову, недавно певица официально стала свекровью: в конце лета ее младший сын Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной — девушке по имени Лиана.