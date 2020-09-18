Спорт везде: 18-летняя Загитова в трико продемонстрировала растяжку на улице

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года фигуристка Алина Загитова в микроблоге похвасталась своей прекрасной растяжкой. На снимке звезда запечатлена в трико на улице. Надо сказать, что Загитова, которая сейчас не выступает на льду, свою спортивную форму явно не растеряла. Об этом Алина уже говорила в интервью. Девушка заверила, что продолжит усиленно тренироваться. Примечательно, что в Instagram-карусели подопечная Этери Тутберидзе опубликовала несколько свежих кадров из импровизированной фотосессии. На одном из снимков девушка продемонстрировала растяжку и гибкость.

«Любимая наша Алиночка! Мы всегда будем с тобой», «Ну что за королева. Классные фотографии. Любим тебя красавица», «Она способна выиграть вторую Олимпиаду», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алина Загитова стала одной из ведущих шоу «Ледниковый период», которое в конце сентября стартует на Первом канале. Вести проект она будет вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Кстати, Загитова не так давно снялась с контрольных прокатов, где выступали все сильнейшие российские фигуристы. Многие эксперты полагают, что в ближайшее время она завершит свою карьеру. Правда, фигуристка пока хранит молчание относительно своего спортивного будущего.