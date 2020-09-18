«Я ушел со спокойным сердцем»: Сергей Челобанов бросил жену после долгих лет брака

Как отметил композитор, сейчас у него с Людмилой нормальные отношения. Они прожили вместе двадцать два года.

Композитор Сергей Челобанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке с девушкой по имени Людмила. От нее у артиста есть двое детей — сыновья Денис и Никита. Союз распался спустя двадцать два года совместной жизни.

«Мы познакомились с Людой еще перед моим уходом в армию. Как-то так получилось, что я сделал ей ребенка, а потом ушел служить. Мне ее брат написал, что она беременна. Я вернулся, и мы расписались. У нас родился сын Денис».

Сергей Челобанов

Как отметил Челобанов, в какой-то момент его жизнь пошла под откос. «Потом была кража. Я унес инструмент у товарища — синтезатор. Люда поехала в колонию за мной. Я находился на поселении. Следил, чтобы у нее все было дома. Спустя много лет наши с Людой отношения изжили себя. Дети подросли и понимали, что происходит. Я ушел со спокойным сердцем, чтобы никого не мучить. Я вышел из семьи. Сейчас у нас с Людой нормальные отношения. Никакого противостояния нет», — сказал Челобанов.

Напомним, что у Челобанова был роман и с Примадонной отечественной сцены. Все это время жена певца закрывала глаза на измены своей второй половинки. Расставшись с Пугачевой, музыкант снова сошелся с женой. Но их союз едва ли можно назвать прочным. Сейчас он живет в гражданском браке с актрисой Евгенией Долговой. От нее у певца есть сын Александр.