«С роскошными гортензиями»: Рудковская показала завтрак, украшенный цветами из собственного сада

Продюсер, светская львица Яна Рудковская — большая поклонница всего красивого и дорогого. Она регулярно делится с подписчиками в Instagram фотографиями своих завтраков. И неизменно изображения сервировки, украшений стола и блюда вызывают у фолловеров множество восторженных откликов.
На этот раз Рудковская сервировала яичницу с овощами. На десерт блондинка приготовила лесные ягоды – чернику, малину, ежевику. Еще одним ярким атрибутом утреннего пиршества стали цветы.
«Завтрак с роскошными гортензиями из нашего сада», — похвасталась Рудковская.
Подписчикам натюрморт, заботливо созданный Рудковской, пришелся по душе. Они поспешили выразить похвалу.
«Как красиво!», «Круто», «Вкусняшка! Обожаю ежевику! Гортензии прекрасны», «Ягоды класс», «Очень красивый букет», «Вазой всегда любуюсь», «Красота, люблю эстетику, от нее еще вкуснее», «Нежно, красиво», — пишут люди.