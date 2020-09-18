«С роскошными гортензиями»: Рудковская показала завтрак, украшенный цветами из собственного сада

Продюсер, светская львица Яна Рудковская — большая поклонница всего красивого и дорогого. Она регулярно делится с подписчиками в Instagram фотографиями своих завтраков. И неизменно изображения сервировки, украшений стола и блюда вызывают у фолловеров множество восторженных откликов.

На этот раз Рудковская сервировала яичницу с овощами. На десерт блондинка приготовила лесные ягоды – чернику, малину, ежевику. Еще одним ярким атрибутом утреннего пиршества стали цветы.

«Завтрак с роскошными гортензиями из нашего сада», — похвасталась Рудковская.

Подписчикам натюрморт, заботливо созданный Рудковской, пришелся по душе. Они поспешили выразить похвалу.