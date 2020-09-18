«С днем рождения, любимые!»: Игорь Николаев и Галина Юдашкина поздравили Гарри и Лизу Галкиных

Двойняшкам Максима Галкина и Аллы Пугачевой исполнилось семь лет. В честь этого события звездная пара поделилась свежими кадрами с праздника: Гарри подарил маме цветы, рассказал сестре стихотворение, выученное специально к этому домашнему торжеству, и преподнес поделки всем членам семьи.

Лиза в ответ вручила брату поздравительное письмо и фигурку собаки. Родители подарили именинникам наборы конструктора Lego и планшеты, которые понадобятся малышам для уроков в школе.

«Наш главный день! С днем рождения, детки!» — подписал пост в микроблоге Максим Галкин.

В конце видео Алла Пугачева, обняв членов своей семьи, обратилась к Гарри и Лизе:

«Дети, вы даже не представляете, какое это чудо! Как вчера вы родились такие маленькие, хорошенькие. А сейчас вы большие и хорошенькие!».

Видео завершилось импровизированным исполнением всей семьей песни «С днем рождения тебя!», теплыми объятиями детей с родителями и поцелуем Примадонны с мужем.

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К поздравлениям присоединились многие знаменитости:

Игорь Николаев решил не ограничиваться комментарием под видео: артист опубликовал поздравительный пост, адресованный юным именинникам:

«Ура! с Днем рождения, любимые!! Дорогие наши, теперь вы школьники, помогайте друг другу, вместе преодолевайте трудности школьной жизни, и любите своих замечательных папу и маму!», — написал Николаев.

Родители тут же ответили композитору:

«Спасибо, крестный!» — поблагодарила артиста Алла Пугачева.

«С днем рождения!! Улыбок, веселья, друзей и всего, что пожелают», — вторит композитору Галина Юдашкина.

Гарри и Лизу также поздравили Александр Ревва, Игорь Гуляев, Светлана Лобода, Инна Маликова, Яна Рудковская, Юлия Высоцкая, Елена Воробей и другие.

Напомним, что в этом учебном году Гарри и Лиза стали первоклассниками.