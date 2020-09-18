«Хорошая у людей фантазия»: Челобанов рассказал о «внебрачной дочке» от Пугачевой

Композитор Сергей Челобанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову историю о его «внебрачной дочке» от Аллы Пугачевой. Он, как известно, три года жил в гражданском браке с Примадонной. Певец показал снимок, на котором он предстал вместе с экс-возлюбленной и маленьким ребенком — девочкой. Фанаты ранее считали, что Примадонна родила от композитора и они тщательно скрывали этот факт.

«Почему-то все считают, что это скрываемая нами ото всех дочка. Хорошая у людей фантазия, но это несколько не так. Это дочка Стефания моего хорошего товарища Анатолия Борисова».

Сергей Челобанов

Интересно, что Анатолий Борисов сам появился в студии и прояснил ситуацию. «В 1991 году Алла Борисовна приезжала с Сергеем на гастроли в город Балаково. Ну и так получилось, что он нас познакомил. Они заехали ко мне в гости. Фотография была сделана у меня дома», — сказал он.

Отметим, что после трех лет гражданского брака Алла Пугачева ушла от Челобанова к поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову, с которым была вместе более десяти лет. Только потом в ее жизни появился юморист Максим Галкин.