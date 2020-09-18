«Ты муза, ты сокровище!»: Киркоров обратился к Нетребко в день ее рождения

Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым посетили Москву с гастролями, где открыли новый сезон в Большом театре, дав несколько концертов. Однако радость от встречи со зрителями омрачила вспышка коронавируса в театре и последовавшая за ним госпитализация артистов. Заболела и Нетребко. Свой 49-й день рождения оперная дива отмечает в больничной палате — ее госпитализировали в клинику с пневмонией.

Одним из первых поздравить именинницу поспешил Филипп Киркоров. Певец опубликовал кадры из своего клипа, в котором снялась дива, и написал:

«Подружка моя бесценная! Ты муза! Ты сокровище! Анна, с днем рождения! Я каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне сестру по духу, которая мне стала не просто подругой, но и настоящим родным человечком», — тепло обратился к звезде певец.

Кроме трогательных слов, артист пожелал Нетребко здоровья, которое ей сейчас так необходимо.

Кстати, ранее Анна Нетребко сообщила, что первый тест на коронавирус был отрицательным, а у ее мужа, Юсифа Эйвазова, при проведении обследования на CoViD-19 были обнаружены антитела.