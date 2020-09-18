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«На эстраде один принц, другому не бывать!»: Наджиев вспомнил фразу Пугачевой оборвавшей его карьеру

«Русский Майкл Джексон» обвинил Примадонну в своих бедах.

«На эстраде один принц, другому не бывать!»: Наджиев вспомнил фразу Пугачевой оборвавшей его карьеру
Наджиев обвинил Пугачеву в крахе своей творческой карьеры/http://globallookpress.com/

Певец Игорь Наджиев, которого в девяностых годах прошлого века называли «русским Майклом Джексоном», заявил, что в крахе его карьеры виновна певица Алла Пугачева. Как отметил исполнитель, он был очень знаменит, но все изменилось после конкурса «Ялта – Москва – транзит – 1994».

На то мероприятие в один из дней пожаловала Примадонна со своим тогдашни мужем, певцом Филиппом Киркоровым. Наджиев, который считался фаворитом конкурса, в итоге занял только десятое место.

«Позже «добрые люди» передали мне фразу, которую Алла Борисовна сказала в одной из гримерок: «На эстраде один принц. И другому не бывать!»

Игорь Наджиев

Как отметил Наджиев, после конкурса его песни вдруг стали резко неинтересны руководителям телеканалов и радиостанций. В кулуарных беседах ему откровенно говорили, что он должен все понять. Путь на эстраду ему закрыт. В то же время все признавались, что он талантлив, но просто оказался не в то время и не в том месте.

Отметим, что сегодня Игорь Наджиев почти не выступает. По его признанию, он только ходит на ток-шоу, где оказывается в роли «говорящей головы», сообщает «Собеседник».

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