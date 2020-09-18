«На нашей женился»: Елена Малышева одобрила невесту младшего сына

Василию, который давно обосновался в США, сейчас 29 лет.

Телеведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева призналась, что женила своего младшего сына — 29-летнего Василия. Причем торжество состоялось в Америке, где молодой человек живет уже много лет.

«На нашей женился, на хорошей девочке!» — кратко прокомментировала в разговоре с коллегами телеведущая важное событие в жизни своей семьи. Как добавила Малышева, пышных торжеств Василий со своей избранницей устраивать не стали. Свадьба прошла в узком кругу из-за пандемии.

О младшем сыне Елены Малышевой известно, что он окончил Юридическую академию в Москве. Затем уехал в США, где получил диплом в адвокатской школе.

Ранее Елена Малышева не раз в эфирах своей программы подчеркивала, что ее сын Василий пребывает с статусе завидного жениха. Она просила девушек обратить на него пристальное внимание. Кстати, мужчина далеко не публичный человек. Он ведет крайне затворнический образ жизни в Америке, сообщает «Комсомольская правда».