Меган Маркл и принц Гарри войдут в топ-100 самых влиятельных людей планеты по версии TIME. Примечательно, что в списке они значатся как Меган и Гарри, а не герцоги Сассекские. Об этом сообщает Е! News.

Новую жизнь пара начала весной в Америке, после отказа исполнять королевские обязанности. В июле они купили просторный дом в Санта-Барбаре, а в начале сентября провели благотворительную акцию. В одном из дошкольных учреждений высадили любимые цветы принцессы Дианы, отметив таким образом годовщину ее смерти. Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские заключили многомиллионный контракт с Netflix.

Список TIME будет обнародован 22 сентября. Печатная его версия выйдет позже, 25-го.