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И все-таки сама: в Сети появились фото беременной жены Петросяна

Татьяна Брухунова отрицала услуги суррогатной матери, но показывать снимки с животиком не спешила.

И все-таки сама: в Сети появились фото беременной жены Петросяна
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

В сентябре Евгений Петросян отпраздновал 75-летие. В день своего рождения артист приковал к себе внимание не только по этому поводу. Сатирик впервые показал миру своего маленького сына от пятой жены — Татьяны Брухуновой. Крохе полгода, и назвали его Ваганом, в честь отца Петросяна.

Помощница Петросяна
Поклонники уже обсуждали архивные кадры Татьяны с заметно округлившимся животиком. (Фото: Instagram.com/bruhunova)

В Сети заговорили о том, что муж с женой прибегли к услугам суррогатной матери. Однако семейство стало отрицать этот факт, Петросян подчеркнул, что родила ему его жена. Брухунова заметила, что «слишком молода, чтобы прибегать к услугам» сурмамы. Но на просьбы показать фотографии с животиком отказывает: девушка считает такие снимки слишком интимными, чтобы ими хвастаться.

Беременная Татьяна Брухунова с мужем Евгением Петросяном. Фото: Telegram-канал Немалахов
Беременная Татьяна Брухунова с мужем Евгением Петросяном. Фото: Telegram-канал «НеМалахов»

Однако в распоряжении Telegram-канала «НеМалахов» появились кадры беременной Брухуновой. Сделаны они год назад, на них отчетливо видно «интересное положение» девушки, и ее сопровождает будущий отец. Теперь уже не остается никаких сомнений, что пятая жена сама выносила под сердцем своего первенца.

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Брухунова новостиВаган ПетросянЕвгений ПетросянПетросян и БрухуноваТатьяна Брухунова