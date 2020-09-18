И все-таки сама: в Сети появились фото беременной жены Петросяна

В сентябре Евгений Петросян отпраздновал 75-летие. В день своего рождения артист приковал к себе внимание не только по этому поводу. Сатирик впервые показал миру своего маленького сына от пятой жены — Татьяны Брухуновой. Крохе полгода, и назвали его Ваганом, в честь отца Петросяна.

В Сети заговорили о том, что муж с женой прибегли к услугам суррогатной матери. Однако семейство стало отрицать этот факт, Петросян подчеркнул, что родила ему его жена. Брухунова заметила, что «слишком молода, чтобы прибегать к услугам» сурмамы. Но на просьбы показать фотографии с животиком отказывает: девушка считает такие снимки слишком интимными, чтобы ими хвастаться.

Однако в распоряжении Telegram-канала «НеМалахов» появились кадры беременной Брухуновой. Сделаны они год назад, на них отчетливо видно «интересное положение» девушки, и ее сопровождает будущий отец. Теперь уже не остается никаких сомнений, что пятая жена сама выносила под сердцем своего первенца.