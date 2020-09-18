Ольге Ефремовой приписывают роман с миллионером Борисом Белоцерковским

На красной дорожке «Кинотавра» племянница актера, который отбывает срок в колонии, появилась под ручку с олигархом.

Племянница актера Михаила Ефремова, Ольга, возможно, закрутила роман с миллионером Борисом Белоцерковским. На красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» парочка появилась вместе под ручку. Какие отношения у олигарха и актрисы — точно не известно, но обыватели утверждают, что у них бурный роман.

Отметим, что ранее Ольга Ефремова встречалась с внуком первого президента России Бориса Ельцина. Парочка сильно выпивала и Ольга предпочла уйти от любимого мужчины. Сейчас, как она уверяет, крепче кефира ничего не пьет.

Также известно, что Ольга Ефремова была замужем за итальянским бизнесменом Алессандро Сини. У пары родился сын Арсений. В 2017 году актриса объявилась вместе с ребенком в России. С мужем она рассталась. Кстати, все в том же 2017 году звезда снялась в клипе группы «Би-2» «Виски», где предстала в образе жертвы вурдалака.

Что касается Белоцерковского, то он — президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли. Очень уважаемый в России бизнесмен. У него есть два сына. С женой, бизнесвумен и автором нескольких кулинарных книг Никой Белоцерковской, он расстался три года назад, сообщает «Комсомольская правда».