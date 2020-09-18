«Карантин провела с пользой!»: бывшая солистка «Ленинграда» Юлия Коган во второй раз стала мамой

В популярной группировке она выступала на протяжении шести лет.

Бывшая солистка группы «Ленинград» 39-летняя Юлия Коган в Instagram поделилась снимком со своим навороженным ребенком. Не так давно девушка стала во второй раз мамой. Она родила дочь. «Карантин провела с пользой!» — заявила она.

Известно, что Юлия Коган, которая первой с Сергеем Шнуровым исполнила знаменитый хит «На лабутенах», назвала девочку Евой. Отцом ребенка является фотограф Антон Бут. Ранее в семье звезд также родилась девочка. Это их второй ребенок.

«У нас все хорошо, справляемся пока собственными силами: я и муж. Сейчас месяцок посижу с ребенком дома, а потом и к творчеству вернусь». Юлия Коган

Напомним, что в группе «Ленинград» Юлия Коган выступала на протяжении шести лет. Затем она покинула музыкальный коллектив, так как у нее разошлись творческие взгляды на развитие команды с ее лидером Сергеем Шнуровым. В 2015 году она начала сольную карьеру и выпустила первый сольный альбом, сообщает «Комсомольская правда».