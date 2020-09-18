«Главное, что нам хорошо»: Кошкина в купальнике заинтриговала, с кем она улетела на отдых

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram заинтриговала своих поклонников, с кем же она все-таки улетела на отдых. Как известно, звезда сейчас находится с неким мужчиной в турецком Белеке. Кошкина разместила красивый снимок, на котором она запечатлена в соблазнительном купальнике.

«Столько сообщений приходит в direct с вопросом, с кем же я улетела в отпуск? Какие есть предположения? P.S. Главное, что нам хорошо».

Яна Кошкина

«Мы знаем, что вы там нежитесь с Гариком Харламовым», «С кем бы вы не улетели – главное, чтобы весело провели время», «С такой красотой отпуск пройдет как надо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яне Кошкиной уже давно приписывают роман с Гариком Харламовым. Слухи поползли после того, как шоумен расстался со своей женой актрисой Кристиной Асмус. Позже в соцсетях и Харламов и Кошкина только посмеивались над этой информацией.