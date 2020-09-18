«С днем рождения, наши любимые!»: Гарри Галкин прикрыл Лизу зонтиком от мыльных пузырей

На фанатской страничке в Instagram певицы Аллы Пугачевой появилось первое поздравление от поклонников с днем рождения Лизы и Гарри Галкиных. Как известно, 18 сентября им исполнилось семь лет. На трогательной фотографии Гарри прикрывает любимую сестренку Лизу зонтиком от мыльных пузырей.

«Когда тебя пытается защитить твой же маленький братик — это больше, чем мило». Фанаты Аллы Пугачевой

«С днем рождения, наши любимые!» «Ребята, берегите друг друга и своих родителей», «Какие они дружные — Лиза и Гарри», «Очень красивые. Доброта и нежность — самое главное», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарри и Лиза Галкины родились в звездной семье от суррогатной матери. Родители без ума от своих наследников. Кстати, Лиза появилась на свет чуть раньше своего братика. В этом году ребята пошли в первый класс Первой московской гимназии. Галкин ранее публиковал трогательное видео, на котором Примадонна не смогла сдержать слез на школьной линейке.