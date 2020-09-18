В блестках и пайетках: Алена Шишкова запечатлелась в дизайнерском платье-халате

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати — модель Алена Шишкова — в Instagram разместила красивый снимок, на котором она запечатлена в переливающемся платье-халате с пайетками и блестками. Как отметили многие пользователи, дизайнерский наряд очень к лицу девушке. Она в нем буквально светится.

«Гостья из будущего», «Очень хороша собой Алена и платье, как нельзя лучше подчеркивает ваш стиль», «Какая красавица, стройняшка!», — отметили в комментариях многочисленные подписчики известной модели.

Напомним, что Алена Шишкова родила от музыканта Тимати дочь Алису. Вскоре она рассталась с известным певцом. При этом им удалось сохранить добрые отношения. Звезда часто оставляет свою дочь у матери Тимати, Симоны Черноморской.

Кстати, некоторые пользователи до сих пор считают, что Тимати не отдает дочь Шишковой. Якобы ребенок все время находится в его семье. Сама Алена не раз отмечала, что это совсем не так. Просто девочка очень любит своего отца и бабушку, которые, как известно, также привязаны к крохе.