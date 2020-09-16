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«Шифровка — мое второе я»: жена Петросяна утверждает, что не прибегала к услугам суррогатной матери

В свой 75-ый день рождения Евгений Петросян поделился фото полугодовалого сына.

«Шифровка — мое второе я»: жена Петросяна утверждает, что не прибегала к услугам суррогатной матери
Супруга Евгений Петросяна Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Громкий развод Петросяна и Степаненко перерос в не менее громкое обсуждение романа юмориста с Татьяной Брухуновой — бывшим организатором концертов артиста. Новая возлюбленная моложе Евгения Вагановича на целых 43 года.

Не так давно у пары родился ребенок. Татьяна никак не афишировала свою беременность, что вызвало недоверие у аудитории:

«Ну слов нет… Как? Как удалось все скрыть? Вы же фото с моря выкладывали, и не только…» — удивляются подписчики под фото пары.

На это супруга Петросяна отвечает:

«Фото с моря прошлогодние. Шифровка — мое второе имя».

Ранее Евгений Ваганович опубликовал в своем микроблоге фото с маленьким сыном. В комментариях под постом юмориста поздравляют одновременно и с его юбилеем, и с появлением ребенка.

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