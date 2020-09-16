Тайны личной жизни: оказалось, что Ефремов давно жил с любовницей

Как пишет «Комсомольская правда», последний год Михаил Ефремов состоял в отношениях с актрисой сериалов Дарьей Белоусовой. Пара вместе снимала квартиру в окрестностях Чистых прудов: именно оттуда актер давал первый комментарий относительно аварии.

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Ефремова увозили на допрос из этой самой квартиры в Казарменном переулке. Тогда же стало известно о связи артиста с 37-летней девушкой.

Когда тайное стало явным, женщина, сдающая жилье Белоусовой, рассказала: она была в шоке, что у ее квартиросъемщицы — роман с именитым артистом.

«Во-первых, такая большая разница в возрасте. Во-вторых, он очень талантливый, но глубоко пьющий человек», — прокомментировала неожиданный роман хозяйка квартиры Анна Зехерман.

По всей видимости, артисты состояли в весьма серьезных отношениях:

«Я думала, это разовая акция, но потом от соседей узнала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе», — поделилась женщина.

Анна Зехерман утверждает: пара нанесла ее жилью огромный ущерб:

«Окно было разбито Ефремовым, когда он не мог попасть в квартиру, которую считал по праву своей. Потому что оплачивал. Холодильник не работает, плита. Здесь стоял новый пылесос. Дарья его украла», — подсчитывает убытки хозяйка.

Примечательно, что сам артист пока никак не отреагировал на сообщения о романе с Белоусовой. Ко всему прочему, у Михаила Олеговича есть жена — Софья Кругликова.