Тимати разочаровал Шуфутинского: шансонье не оценил трек рэпера

Максим Галкин перешел в YouTube формат: шоумен запустил свою программу «Музыкалити» на канале лейбла «Gazgolder», основанного Бастой (Василием Вакуленко, настоящее имя музыканта, — Прим. ред.).

В шоу исполнители разных эпох оценивают современную музыку: слушают свежие хиты, рассуждают о развитии направлений, хвалят и критикуют молодежь. В новом выпуске встретились Михаил Шуфутинский и рэпер T-Fest. По традиции, музыканты прослушали пять популярных на данный момент песен, и проставили им оценки.

В конце выпуска им предстояло оценить трек рэперов Тимати и Джигана, записанный совместно с блогером Даней Милохиным — «Хавчик». Провокационный текст не зацепил шансонье, как и сама форма песни.

«Исполнили мастера жанра, но немножко разочаровали», — подвел итог музыкант, поставив треку всего шесть баллов.

В процессе обсуждения, гости вывели новый жанр в музыке — новостной рэп, включающий в себя актуальные шутки о недавних событиях.

Гости оценили состояние российской музыки на данный момент.

«Я все-таки слово музыка ассоциирую с культурой. Культуры стало меньше, музыки стало больше. Она стала разная. Но не хватает самого главного: того, что оставляла бы после себя ощущения самодостаточности», — сказал Михаил Шуфутинский.

Шансонье похвалил передачу Галкина, подчеркнув, что выражение разного мнения — чрезвычайно важно.

Ранее в шоу принимали участие Алла Пугачева, Баста, Моргенштерн, Джиган, Филипп Киркоров и многие другие.