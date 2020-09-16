«Оказывается, совсем не страшно!»: дочь Николаева и Проскуряковой побывала в веревочном парке в Юрмале

Музыкант Игорь Николаев поделился с подписчиками фото дочери Ники в веревочном парке. Об этом певец сообщил в личном Instagram-профиле.

Артист активно провел день вместе с возлюбленной Юлией Проскуряковой и дочкой Никой. Семья отдыхала на свежем воздухе. Но вместо традиционных для природы шашлыков, супруги выбрали другое развлечение для четырехлетней дочери Вероники.

«Ура! Мы это сделали! Все лето присматривались, и, наконец, решились! Оказывается, совсем не страшно!», — написал Николаев о детском центре под открытым небом.

Поклонники артиста не остались равнодушными и оценили спортивные способности наследницы звездного папы:

«Умница-красавица, Вероника молодец!», «Мы рады вашим успехам!», «Молодец, не каждый может в четыре годика».

Родители Ники любят делиться достижениями малышки, рассказывая о том, какой активной растет их кроха. В прошлом обладатель премии «Композитор года — 1995» опубликовал видеоролик, где девочка поет песни под его аккомпанемент.

Напомним, что спустя пять лет брака Юлия Проскурякова подарила своему избраннику дочь Веронику. Малышке всего четыре годика. Но она уже учит английский язык. Звездные родители гордятся наследницей. Но отправлять Нику на шоу Максима Галкина «Лучше всех!» не спешат. Николаев считает, что для этого их с Юлией дочь еще слишком мала.