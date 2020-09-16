Мамина радость: экс-возлюбленная Тимати рассекретила ласковое прозвище сына

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова сообщила подписчикам о дне рождения сына. Первая вице-мисс России 2014 года рассказала в Stories своего профиля о том, что Ратмиру исполнилось одиннадцать месяцев.

Ко всему прочему, модель рассекретила ласковое прозвище крохи — она называет его Булкой. Девушка часто делится в социальных сетях видеороликами, где малыш познает новый мир, в том числе и разнообразную еду. Недавно 24-летняя звездная мамочка разрешила крохе попробовать папайю, но мальчик не оценил экзотический фрукт. Решетова призналась, что ему больше по душе мясо.

Пока неизвестно, будут ли в семье Ратмира праздновать его день рождения. И приедет ли поздравить мальчика звездный папа.

Напомним, что не так давно пара рассталась. Первой об этом заявила сама Решетова. Бывшая избранница шоумена призналась, что «этот год стал проверкой на прочность для многих», в том числе и для их семьи. Анастасия пообещала Тимати воспитать их общего сына «в любви к своему отцу».

До этого пара объявила о своих отношениях в 2015 году. Также Решетова появилась в клипах «Зеро» и «Ключи от рая» своего на тот момент бойфренда.