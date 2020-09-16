«Жарко»: Рудова в розовом шелковом купальнике пленила фанатов роскошной фигурой

На личной страничке в Instagram звезда сериала «Универ. Новая общага» поделилась свежим снимком, похваставшись прелестями фигуры. Поклонники знаменитости по-достоинству оценили сексуальный снимок артистки. Наталья Рудова выбрала весьма эффектный купальник, засветив плоский животик и упругие бедра.

Нужно отметить, что перед отпуском актриса упорно тренировалась и следила за своим питанием. И, судя по фото, делала это не зря. Поклонники Рудовой согласились с подписью к публикации «жарко»:

«Я бы женился на тебе…», «Тут хоть есть на что взглянуть», «Ух, какая!! Фигурка просто супер», «Вся пылает», «Куколка Барби», «Бомба!».

Напомним, что Рудова часто выкладывает подобные снимки в социальных сетях. В свои 37 лет актриса комедийного сериала «Универ. Новая общага» не стесняется выставлять откровенные фото на публику. Так артистка доказывает, что заслуженно получила премию «TopBeauty Cinema Awards» в номинации «Соблазн». К тому же, Рудова открыто заявляет, что свободна. И никакой избранник не запретит ей радовать фанатов пикантными снимками.