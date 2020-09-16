С мамой на прогулке: Шубская отправилась в парк с коляской для детей погодок

На личной страничке в Instagram 26-летняя Анастасия Шубская поделилась редким снимком, на котором она позировала со своими детьми. При этом, в кадре модель показала только старшего отпрыска — двухлетнего Сережу. А младшего наследника — Илюшу — молодая мамочка будить не стала. Кроха мирно спал в своей люльке. На прогулку в парк знаменитость отправилась с коляской для детей погодок. Таким образом, Анастасии удалось разместить малышей, не доставляя им никаких неудобств.

Старшая сестра Шубской — Анна Нахапетова — не смогла остаться равнодушной к фото звездной мамочки и ее детей. Девушка оставила лаконичный комментарий под свежим снимком Насти и ее малышей.

Банда!

К слову, жена Александра Овечкина довольно часто делится с подписчиками фотографиями и видеороликами своего старшего сына Сережи. А вот младшего отпрыска модель показывает редко. Ведь он еще совсем кроха. Вот и отправившись на прогулку в парк, Шубская не стала делать отдельные снимки с четырехмесячным Ильей.

Напомним, что Александр Овечкин женился на модели в августе 2016 года. Однако торжество по этому случаю они устроили лишь год спустя в Барвихе. У пары подрастают общие сыновья погодки.