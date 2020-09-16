«Человек был ближе мне, чем сестра»: Седокова пожаловалась на обворовавшую ее помощницу

Певица рассказала, что девушка, которая работала с ней три года, вогнала ее в долги.

Публичные и знаменитые люди тоже попадают в непростые ситуации, натыкаясь на обманные схемы разных мошенников. Но чаще бывает, что вором оказывается человек, которому звезды доверяют, как себе. И Анна Седокова, экс-солистка группы «ВИА Гра» столкнулась с ситуацией, в которую не может поверить. Она рассказала у себя в Instagram, что помощница ее обокрала.

«Человек который больше трех лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла», — написала Седокова.

Помощница Настя, как выяснила певица, все деньги, которые попадали к ней в руки на оплату необходимых счетов – за квартиру, за сад сыну Гектору и многие другие платежи, присваивала себе. Кроме того, от имени звезды она брала в долг у знакомых, друзей и людей, с которыми Седокова когда-то пересекалась.

«Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый, кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждет их. Но ни один не сказал мне это», — жалуется певица.

О каких именно суммах идет речь, что намерена делать звезда, и как выходить из ситуации, Седокова не сообщила. Лишь предупредила подписчиков не связываться с азартными играми – они настоящее зло.