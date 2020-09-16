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Лера Кудрявцева
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«Закричал, как раненый зверь, и заплакал»: Джигурда разделся в студии ток-шоу Кудрявцевой

59-летний актер стал новым героем программы «Секрет на миллион».

«Закричал, как раненый зверь, и заплакал»: Джигурда разделся в студии ток-шоу Кудрявцевой
Актер Никита Джигурда на премьере фильма режиссера А. Панина `Я вернулся` в кинозале гостиницы `Юность`. Фото: Архив "КП". Автор: Веленгурин Владимир

Никита Джигурда побывал на съемках программы «Секрет на миллион». Об этом в своей звездной колонке для сайта Teleprogramma.pro сообщила ведущая ток-шоу Лера Кудрявцева. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что выпуск с Джигурдой ожидается 19 сентября в 21:00.

Кудрявцева призналась, что зрителей ждет «горячая» передача. И дело не только в том, что у обладателя антипремии «Серебряная калоша» непростой характер. Светская львица заявила, что Джигурда разделся прямо в студии:

Спина у него, кстати, знатная – вся в татуировках! Он мне с большим удовольствием ее продемонстрировал, раздевшись прямо в нашей студии.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева в студии программы «Секрет на миллион». Фото: Instagram/com/leratv

Также актриса добавила, что редакторам программы «Секрет на миллион» удалось довести эпатажного артиста до слез.

«Прочитав вопрос, который стоит один миллион рублей, Никита закричал, как раненый зверь. И заплакал. Я глазам своим не поверила…» — сказала Кудрявцева.

Ведущая не стала говорить обо всех подробностях выпуска. Но предупредила, что зрители все сами смогут узнать, посмотрев программу с участием Джигурды.

Напомним, что «Секрет на миллион» — провокационное шоу на телеканале НТВ. На этом проекте знаменитости рассказывают свои самые главные тайны прошлого и взамен получают крупную сумму денег. Постоянной ведущей ток-шоу является Лера Кудрявцева.

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