«Главное, чтобы костюмчик сидел»: дочь Виторгана пустилась в пляс

Во время выступления Эммануила Виторгана на творческом вечере в Одессе, на сцену неожиданно поднялась его дочь, решившая исполнить импровизированный танец. Двухлетняя девочка кружилась и притопывала под песню «Главное, чтобы костюмчик сидел».
Видео неожиданного выступления юной звездочки выложила в своем микроблоге жена Эммануила Гедеоновича — Ирина Млодик.
«Наша старшая доченька Этель во время нашего концерта вошла в раж, ее было не остановить!», — подписала публикацию Ирина.
Ребенок растрогал аудиторию:
«Малышка настоящая актриса», «Милота невозможная!», «Какая теплая атмосфера на концерте, вот ребенок и пустился в пляс: дети же чувствуют искренность и добро лучше нас», «Прямо к вам захотелось поплясать», «Браво! Этель на сцене прелесть», — умиляются подписчики.
Напомним, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик поженились в 2002 году. Пара воспитывает двоих общих дочерей: Этель и Клару. К слову, у артиста есть и взрослые внуки.