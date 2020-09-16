«Главное, чтобы костюмчик сидел»: дочь Виторгана пустилась в пляс

Двухлетняя девочка вышла на сцену и начала танцевать под исполнение отцом известной песни.

Во время выступления Эммануила Виторгана на творческом вечере в Одессе, на сцену неожиданно поднялась его дочь, решившая исполнить импровизированный танец. Двухлетняя девочка кружилась и притопывала под песню «Главное, чтобы костюмчик сидел».

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Видео неожиданного выступления юной звездочки выложила в своем микроблоге жена Эммануила Гедеоновича — Ирина Млодик.

«Наша старшая доченька Этель во время нашего концерта вошла в раж, ее было не остановить!», — подписала публикацию Ирина.

Ребенок растрогал аудиторию:

«Малышка настоящая актриса», «Милота невозможная!», «Какая теплая атмосфера на концерте, вот ребенок и пустился в пляс: дети же чувствуют искренность и добро лучше нас», «Прямо к вам захотелось поплясать», «Браво! Этель на сцене прелесть», — умиляются подписчики.



Напомним, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик поженились в 2002 году. Пара воспитывает двоих общих дочерей: Этель и Клару. К слову, у артиста есть и взрослые внуки.