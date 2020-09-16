«Движуха в фигурном катании мощная»: Губерниев оценил переход Медведевой к Тутберидзе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram прокомментировал новость о переходе серебряного призера Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой обратно в группу к Этери Тутберидзе.

«Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе! Новость обалденная. В спорте иногда можно войти в одну реку дважды! И если Женя с помощью Этери вернется на золотой пьедестал — все было не зря. В том числе и уход к иностранному тренеру! Движуха в фигурном катании мощная, даже биатлон завидует! А про лыжи я молчу, увы! Чую, пора фигурное катание начинать комментировать жарко! Что скажете?» Дмитрий Губерниев

«Вот это новость. Этери Георгиевна смогла простить и принять обратно свою звездную ученицу», «Мы очень рады этой новости. На родине лучше, чем в Канаде», «Ошибается — каждый. Признает ошибки — мудрый. Просит прощение — сильный. Восстанавливает отношения – любящий», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Евгения Медведева два с половиной года назад со скандалом покинула группу Этери Тутберидзе. Она уезжала в Канаду тренироваться к Брайану Орсеру. Под его началом она смогла стать бронзовым призером чемпионата мира.