«Абсолютный матриархат»: Алексей Барабаш дал оценку своим отношениям с женой

Больше двух лет назад Алексей Барабаш перенес инсульт: в мае 2018 года у него отнялась половина тела и затруднилась речь. Потом был еще один инсульт, затем расставание с Анной Воркуевой, помогавшей ему в тяжелой ситуации, новые съемки и новая любовь.

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В интервью Womanhit актер признался, что после страшного события у него абсолютно стерлась личность: четыре месяца артист не общался с семьей и друзьями.

«По крупинкам собирал нового Алексея», — вспоминает Барабаш процесс своего перерождения.

По словам актера, после болезни он стал придавать значение вещам, которые раньше не замечал, и научился очаровываться жизнью.

Во время лечения Барабаша поддерживала Анна Воркуева, на тот момент состоявшая в отношениях с ним. Однако, женщина не смогла справиться с обрушившимися на них проблемами, и, когда Алексею стало лучше, они обоюдно приняли решение расстаться.

«Было тяжело это принять, эмоционально неприятно. Но мы же все равно спасаем себя в таких ситуациях, и мне было не до мармеладных настроений. Я был озабочен своим состоянием и провел в страхе еще долгое время. Поэтому все, что касается личной жизни, отошло на третий, четвертый план», — поделился сокровенным Барабаш.

Сейчас Алексей женат на актрисе Александре Богдановой. Это пятый по счету брак артиста. Как утверждает Барабаш, именно Александра спасла его:

«Я переживал, что или уже совсем сгину, либо что-­то светлое появится и оживит меня. Я был готов к Сашиному появлению. У нас возникла химическая реакция, которая естественным образом через три-­четыре месяца притихла, и потом мы стали выстраивать отношения».

С девушкой актер познакомился на съемках сериала «Ростов». Несмотря на то, что в кадре будущие супруги не пересекались, Алексей довольно скоро пришел к выводу, что встретил лучшую женщину. Он очень трепетно относится к молодой жене:

«Я считаю, что отношения в семье — это абсолютный матриархат. К чему сопротивляться? Все равно женщина возьмет свое. (Улыбается.) Хочешь счастливых отношений? Думай так, как я», — советует артист.

При этом, Барабаш признается, что не считает свою женитьбу на Богдановой единственно правильным решением: