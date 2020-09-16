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Евгения Медведева спустя два с половиной года ушла от канадца Орсера обратно к Тутберидзе

Не так давно тренер аплодировала серебряному призеру Олимпиады после контрольных прокатов.

Евгения Медведева спустя два с половиной года ушла от канадца Орсера обратно к Тутберидзе
Медведева вернулась к Тутберидзе/http://globallookpress.com/

Серебряный призер Олимпиады 2018 года в Корее Евгения Медведева ушла от своего канадского тренера Брайана Орсера и присоединилась к бывшей наставнице Этери Тутберидзе, у которой занималась ранее. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Напомним, что ранее Медведева на протяжении долгих лет тренировалась у Тутберидзе. Именно она в какой-то момент просила наставницу попридержать в юниорах Алину Загитову, которой в итоге уступила на Олимпиаде. Загитова, напомним, сейчас активно задействована в роли ведущей в «Ледниковом периоде».

Не так давно на контрольных прокатах в Москве Тутберидзе демонстративно аплодировала Медведевой, которая, кстати, половину элементов откровенно сорвала. Тогда многие посчитали, что это издевка.

В прошлом году Медведева выиграла бронзу на чемпионате мира. Это ее наивысший успех под руководством канадца Орсера, сообщает РИА «Новости».

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