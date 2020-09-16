Евгения Медведева спустя два с половиной года ушла от канадца Орсера обратно к Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады 2018 года в Корее Евгения Медведева ушла от своего канадского тренера Брайана Орсера и присоединилась к бывшей наставнице Этери Тутберидзе, у которой занималась ранее. Об этом сообщают сразу несколько источников.
Напомним, что ранее Медведева на протяжении долгих лет тренировалась у Тутберидзе. Именно она в какой-то момент просила наставницу попридержать в юниорах Алину Загитову, которой в итоге уступила на Олимпиаде. Загитова, напомним, сейчас активно задействована в роли ведущей в «Ледниковом периоде».
Не так давно на контрольных прокатах в Москве Тутберидзе демонстративно аплодировала Медведевой, которая, кстати, половину элементов откровенно сорвала. Тогда многие посчитали, что это издевка.
В прошлом году Медведева выиграла бронзу на чемпионате мира. Это ее наивысший успех под руководством канадца Орсера, сообщает РИА «Новости».