«Он был конкретный мажор»: Бледанс объяснила, почему не вышла замуж за сына Ротару

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с сыном певицы Софии Ротару Русланом Евдокименко. В юности они вместе много времени проводили в Крыму.

«Мы дружили и может быть даже обнимались под подъездом. Немножечко. Но на меня всегда были падки бандиты, валютчики. Они все мои. Они меня, конечно, никогда не трогали, не приставали. Мы были маленькие еще с Русланом. Мы с ним, что могли? Только скромно поцеловаться. Это все, что могли себе позволить». Эвелина Бледанс

Как сказала Бледанс, потом в ее жизни появился парень постарше, который, правда, через какое-то время ушел в армию. «Я плакала под стенами военкомата. Правда, недолго плакала. Я очень влюбчивая. Девочка циничная. Что касается Руслана, то он был конкретный мажор, нарядный такой. Все время на машине. Эти отношения не были серьезными. А у меня была цель поступить в театральный институт, поэтому мы расстались», — заметила актриса.

Напомним, что Эвелина Бледанс в итоге трижды выходила замуж, но все ее браки оказались неудачными. Сейчас актриса одинока.