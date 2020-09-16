«Он был настроен очень агрессивно»: Жигунов «выживал» Заворотнюк из «Моей прекрасной няни»

Театральный деятель Юрий Кочетков заявил в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ, что главный герой картины «Моя прекрасная няня» актер Сергей Жигунов первое время хотел убрать из сериала свою коллегу Анастасию Заворотнюк. Никакой любви между ними на первых порах и близко не было.

«Жигунов не очень приветствовал ее появление в этом сериале, он был настроен очень агрессивно».

Юрий Кочетков

Как отметил Кочетков, Заворотнюк с первого дня была очень исполнительной и пунктуальной. Она заранее приезжала на съемки. При этом, конечно, у нее случались ошибки. Жигунов злорадствовал в такие моменты и любыми способами хотел убрать актрису из ленты.

Напомним, что в итоге у Жигунова и Заворотнюк вспыхнул бурный роман. Актер даже уходил от жены, к которой, правда, позже вернулся, вымолив прощение. Спустя несколько лет с актрисой, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием и за которую молится уже полтора года вся страна, он расстался. При этом они сохранили дружеские отношения.