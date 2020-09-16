Вдова и больная дочь Алексея Баталова остались без недвижимости и средств к существованию

Родные покойного актера доверились знакомым, которые, как они уверяют, в итоге оставили их без денег.

Вдова актера Алексея Баталова 85-летняя Гитана Леонтенко и его больная дочь Мария, с детства страдающая ДЦП, остались без денег. В своих бедах они винят актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цывина. С ними при жизни дружил Баталов.

Как отметила Гитана Леонтенко, Дрожжина и Цывин оформили у нотариуса на свои имена доверенности на имущество семьи Баталовых. В итоге в их собственности оказалась третья часть квартиры Баталова Дома на набережной. Также они завладели мастерской Баталова и квартирой бабушки Марии на Кутузовском проспекте столицы. Кроме того, «друзья семьи» теперь могу распоряжаться деньгами актера, которые лежат на счетах.

По словам Леонтенко, со счетов уже «пропали» 107 тысяч долларов. При этом самой вдове ничего не досталось, кроме золотых часов покойного мужа. Вдова добавила, что Дрожжина с мужем не забыли снять даже четыре доллара, которые были на одном из счетов.

Напомним, что Дрожжина и Цывин обладают бумагами, в которых написано, что Леонтенко собственноручно переписала на них всю недвижимость. При этом они хотели бы оформить опекунство и над дочкой Баталова Марией, сообщает «МК».