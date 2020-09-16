«Мы боролись до последнего»: Стриженова почтила память матери, которая ушла из жизни

Как отметила телеведущая, ее родительница в 36 лет осталась вдовой.

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram разместила совместный кадр своих родителей. Дело в том, что девять дней назад из жизни ушла ее мать — Валентина Токмань. Она была еврейкой по национальности, а по образованию — филологом.

«Сегодня девять дней, как ушла мама. Мы боролись до последнего, врачи сделали все возможное, остальное в руках Бога. Если там действительно существует жизнь, тогда мама наконец встретится с папой». Екатерина Стриженова

Стриженова напомнила, что ее мать осталась вдовой в 36 лет после смерти отца. Владимир Токмань был известным журналистом и писателем. При этом, как отметила Стриженова, мать никогда не жаловалась на жизнь. Она все время кому-то помогала. Женщина одно время работала в Администрации Президента.

Отметим, что отец телеведущей скончался от рака. Екатерина тогда было всего восемь лет, а ее старшей сестре, модельеру по профессии, Виктории — двенадцать.